Meksika'da Kayıp Öğrencilerle İlgili Dava Beklentileri Karşılamadı





Inter-Amerikan İnsan Hakları Komisyonu, Meksiko City'de düzenlediği basın toplantısında, 2014 yılında kaçırılan 43 öğrenciyle ilgili soruşturmanın eksikliklerine dikkat çekti.



Komisyonun Genel Sekreteri Paulo Abrao, polisler söz konusu olduğunda soruşturmanın tıkandığını savundu:



"Devam eden soruşturmadaki sorunlarla ilgili endişemizi açık bir şekilde dile getirdik. Ayrıca Eylül 2015'ten beri soruşturmada mesafe alınamaması da endişe verici bir durum. Huitzuco polisiyle ilgili bugüne dek henüz hiçbir suçlama yapılmadı."



Kayıp öğrencilerin aileleri ise suçluların henüz ortaya çıkarılamamasından savcılığı sorumlu tutuyor:



"İşte burada bekliyoruz, bizi öldürmeye gelirlerse onlarla yüzleşiriz. Korkmuyoruz, olması gerektiği gibi öfke doluyuz."



Resmi kayıtlara göre, Guerrero eyaletinde 26 Eylül 2014'de öğrencileri taşıyan aracın polis tarafından durdurulduğu biliniyor.



Polis tarafından alıkonulan öğrencilerin uyuşturucu kartellerine teslim edildiği ve yakılarak öldürüldüğü öne sürülmüştü.



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