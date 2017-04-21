Meksika'da Geçen Ay 2 Bin 20 Cinayet İşlendi

Meksika'da mart ayında 2 bin 20 cinayet vakası meydana geldiği bildirildi.



Meksika hükümetinin yayımladığı rakamlara göre, ülke genelinde mart ayında 2 bin 20 cinayet işlendi.



Bu rakamla, 2011 yılının yazında bir ay içerisinde işlenen 2 bin cinayetten bu yana ülkede bir ayda yaşanan en çok cinayet vakası olarak kayıtlara geçti.



Ayrıca, 2017'nin ilk çeyreğinde de toplamda 5 bin 775 cinayet işlendiği ve bu rakamın en azından son 20 yıldaki ilk çeyrek rakamlarının en yükseği olduğu kaydedildi.