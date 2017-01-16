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Meksika'da Gece Kulübünde Silahlı Saldırı: 4 Ölü

Meksika'da Gece Kulübünde Silahlı Saldırı: 4 Ölü

Meksika'da bir gece kulübünde düzenlenen silahlı saldırıda en az 4 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı bildirildi.

Meksika'da Gece Kulübünde Silahlı Saldırı: 4 Ölü

Meksika'da bir gece kulübünde düzenlenen silahlı saldırıda en az 4 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı bildirildi.

Meksika emniyetinden adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, silahlı saldırganların, Playa del Carmen tatil köyünde ilk belirlemelere göre 4 kişiyi öldürdüğü, 9 kişiyi yaraladığını açıkladı.

Saldırının düzenlendiği "Blue Parrot" adlı gece kulübünün BPM müzik festivali kapsamında bir etkinliğe ev sahipliği yaptığı belirtildi.

Saldırıyla ilgili soruşturma açıldığı kaydedildi.

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