Meksika'da Eyalet Savcılığına Silahlı Saldırı: 4 Ölü

CANCUN (AP) - Meksika'nın Karayip sahilindeki tatil beldesi Cacun'da eyalet savcılığı binasına düzenlenen silahlı saldırının ardından çıkan çatışmada, 1 polis memuru ile 3 saldırganın öldüğü bildirildi.



Şehrin bağlı olduğu Quintana Roo Eyaleti'nin Valisi Carlos Joaquin yaptığı açıklamada, Cacun eyalet savcılığına akşam saatlerinde silahlı saldırı düzenlendiğini belirtti. Joaquin, saldırının ardından çıkan çatışmada bir polis memurunun hayatını kaybettiğini, 3 saldırganın ölü olarak ele geçirildiğini ve 5 saldırganın da yakalandığını ifade etti.



Bir görgü tanığı, saldırganların binanın dış duvarına iki adet patlayıcı attığını belirtirken, yerel bir muhabir kontrol noktasından bir polisin cesedinin kaldırıldığını gördüğünü anlattı.



Olay, bir gün önce 70 kilometre güneydeki tatil beldesi Playa del Carmen'deki bir gece kulübüne yapılan silahlı saldırıyla ilişkilendirildi.



Gece kulübüne yapılan saldırının, bölgeye hakim olmaya çalışan uyuşturucu çetelerinin güç mücadelesiyle ilgili olduğu iddia edilirken, saldırıda 3 yabancı turist ile 2 Meksikalı ölmüş, 15 kişi yaralanmıştı.



Ülke geneline yayılan çete kaynaklı şiddet olaylarının bu zamana kadar görülmediği bölgede halk, turizmin olumsuz etkilenmesinden endişe ediyor.



Yerel iş adamı ve siyasetçi Lenin Amaro, yaşananların derinde devam eden mücadelenin işareti olduğunu belirterek, "Biz bir tür balonun içinde yaşıyorduk, ama artık şiddet bize de ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.



Federal yetkililer, her iki şiddet olayında da dağılan Zeta adlı uyuşturucu kartelinden ayrılan gruplar arasındaki çatışmanın izleri olduğunu bildirdi.



Zeta kartelinin yıllardır eyalette, özellikle Cancun bölgesinde varlığını sürdürdüğünü belirten yetkililer, 2010'da şehirde bir bara düzenlenen ve 8 kişinin ölümüne yol açan bombalı saldırının faillerinin de söz konusu çete mensupları olduğunu kaydetti.



Kartellerin eyaletteki etkinliğinin, ABD'de büyük çaplı uyuşturucu kaçakçılığı suçundan hüküm giyen eski siyasetçi Mario Villanueva'nın eyalet valiliği yaptığı 1990'lı yıllara kadar uzandığı belirtildi.