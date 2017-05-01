Meksika'da Çatışma

Meksika'nın kuzeyinde devriye gezen askerler ile silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada 7 saldırgan öldürüldü.



Chihuahua eyaleti savcılığından yapılan açıklamada, eyaletin batısında yer alan La Grulla bölgesinde silahlı bir grubun engebeli arazide devriye gezen ordu mensuplarına ateş açtığı belirtildi.



Çıkan çatışmada 7 saldırganın ölü ele geçirildiği kaydedilen açıklamada ayrıca, olay yerinde çeşitli ateşli silahlar ve kurşun geçirmez yelekler bulunduğu bildirildi.



Çatışmada, askerlerin yara alıp almadığına ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.