Meksika'da Çatışma

Meksika'nın kuzeyinde devriye gezen askerler ile silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada 7 saldırgan öldürüldü.

Meksika'da Çatışma

Meksika'nın kuzeyinde devriye gezen askerler ile silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada 7 saldırgan öldürüldü.

Chihuahua eyaleti savcılığından yapılan açıklamada, eyaletin batısında yer alan La Grulla bölgesinde silahlı bir grubun engebeli arazide devriye gezen ordu mensuplarına ateş açtığı belirtildi.

Çıkan çatışmada 7 saldırganın ölü ele geçirildiği kaydedilen açıklamada ayrıca, olay yerinde çeşitli ateşli silahlar ve kurşun geçirmez yelekler bulunduğu bildirildi.

Çatışmada, askerlerin yara alıp almadığına ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

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