Meksika'da Artan Benzin Fiyatları Protesto Edildi

MEKSİKO Meksika'da benzin fiyatlarındaki artışı protesto etmek için düzenlenen gösterilerde 2 kişi hayatını kaybetti.



Yetkililer, ölenlerden birinin başkent Meksiko'daki bir gaz istasyonunda soygunu önlemeye çalışan polis memuru olduğunu açıkladı.



Diğer kişinin ise Veracruz eyaletine bağlı Gulf Coast kentinde bir dükkanı yağmalamaya çalışanların sürdüğü kamyonetin altında kalarak öldüğü belirtildi.



Ülke genelinde yaklaşık 300 dükkanın yağmalandığı ve 700 kişinin de gözaltına alındığı kaydedildi.



Haberleşme ve Ulaştırma Bakanlığı, gösterilerin gaz dağıtım terminalleri, limanlar ve trafikten alışveriş merkezlerine kadar birçok yeri etkilediğine işaret etti. Bakanlık, yolları kapatan kamyoncuların izinlerinin iptal edileceği uyarısında bulundu.



Hükümet, geçen hafta zengin kesimlerin haksız kazanç elde etmesine olanak tanıdığı gerekçesiyle benzin ve mazot fiyatlarındaki sübvansiyon özelliği taşıyan düzenlemelere son vermişti. Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto da benzin fiyatının yüzde 20 artmasına yol açan önlemi savunmuştu.



Otobüs, kamyon ve taksi şoförlerinin gösterdiği tepkiyi anlayışla karşıladığını dile getiren Nieto, "Böyle bir önlem almasaydık sonuçları ve etkileri çok daha ağır olacaktı." ifadelerini kullanmıştı.