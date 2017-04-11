Meksika'da, Kan Donduran Olay: Araç İçinde 8 Ceset Bulundu

Meksika'nın güney eyaleti Guerrero'daki bir otobanda, arazi aracı içinde işkence edildikten sonra boğularak öldürülmüş 8 erkek cesedi bulundu.

8 ERKEK CESEDİ BULUNDU

Guerrero Eyalet Güvenlik Sözcüsü Roberto Alvarez, eyaletin başkenti Chilpancingo yakınlarındaki bir otoban kenarına terk edilmiş arazi aracı içinde boğularak öldürülmüş 8 erkek cesedi bulduklarını açıkladı.

''GÖZLE GÖRÜLÜR İŞKENCE İZLERİ''

Alvarez, 25-35 yaşları arasında oldukları tahmin edilen kurbanlarda "gözle görülür işkence izleri" bulunduğunu belirterek, kurbanların tam olarak ne şekilde boğulduklarına dair bilgi vermedi.

ÇETELERDEN ŞÜPHELENİLİYOR

Uyuşturucu çetelerinin, kurbanlarını koli bandıyla boğarak infaz ettiği bölgede, olayın çeteler tarafından yapıldığı tahmin ediliyor.

ADETA SUÇ EYALETİ

Uyuşturucu kartellerinin yoğun çatışmaları, insan kaçırmaları ve infazlarına sahne olan eyalette, öldürüldükten sonra yol kenarı, çöp tenekesi gibi yerlere atılmış insan cesetleri bulunuyor.