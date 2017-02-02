Mekpan, Bayi Ağını Genişletiyor

Konya'da 2011 yılından bu yana yapı sektöründe çatı, cephe ve soğuk oda paneli üretimini gerçekleştiren ve Türkiye genelinde 30 bayisi olan Mekpan Metal bayi ağını genişletiyor.



Mekpan Metal Panel Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Hakan Katırcı, Mekpan olarak Türkiye genelinde bayi ağını genişleteceklerini belirterek, "Konya'da 2011 yılından beri üretimini sürdüren Mekpan Panel olarak yapı sektöründe çatı, cephe ve soğuk oda paneli uygulamalarında klasik çözümler dışında, yeni ve modern çözümler sunuyoruz. Yüzey profilinde, Post panel, Siding Panel ve Sinüs Panel gibi yeni ürünlerimizle dolgu malzemesi olarak Poliüretan: (PUR) ve Poliizosiyanürat (PIR) uygulamalarıyla da yurt içi ve yurt dışında hizmet veriyoruz. Türkiye'de yüzde10 pazara sahip olan Mekpan'ın Türkiye genelinde 30 bayisi vardır. İç ve dış piyasada önemli bir pazara sahip olan Mekpan panel olarak Türkiye genelinde bayi ağımızı genişleteceğiz. Bu doğrultu da üretim kapasitemizi artıracağız" dedi.



"2017 yılında pazar payımızı yükseltmeyi hedefledik"



Celalettin Hakan Katırcı, 2017 yılında Mekpan'nın hedefinin pazar payını yükseltmek olduğunu ifade ederek, "Mekpan olarak 2017 yılında iç ve dış piyasada pazarımızı yükseltmeyi hedefledik. Konya 3. Organize Sanayindeki fabrikamızda, en son teknolojiyle ürettiğimiz çatı ve cephe panellerini mimari estetik ve güzelliğiyle sunuyoruz. Ürünlerimizi Mekpan Panel kalite ve güvencesiyle üreterek müşterilerimizin taleplerini karşılıyoruz. Çatı ve cephe paneli üretiminde boyalı alüminyum, natürel alüminyum, boyalı galvaniz sac, membran veya kradt kağıt kullanabiliyoruz. Üretim kapasitemizi arttırarak en kaliteli ve en güvenilir ürünleri üretmeye devam edeceğiz. Ar-Ge çalışmalarına da ağırlık vermekteyiz. Müşteri memnuniyetinden hiç şekilde taviz vermeyeceğiz. Bundan sonra da Türkiye ve Konya ekonomisine ve istihdamına katkı sunmayı devam edeceğiz" diye konuştu. - KONYA