Mekke'nin Fethinin Bin 386'ncı Yıl Dönümü - Muş

Muş'ta bir işletme, Mekke'nin fethinin yıl dönümü dolayısıyla yüzde 40 indirim kampanyası başlattı.



İşletme sahibi Ertuğrul Gazi Kökarslan, Mekke'nin fethine özel, tüm ürünlerde bir günlüğüne yüzde 40 indirim kampanyası başlattığını söyledi.



Asıl amacının insanların yılbaşı gecesinin Müslüman geleneği olmadığına dikkat çekmek olduğunu kaydeden Kökarslan, "Müslümanlara göre yılbaşı yoktur. Müslümanlara yakışan yılbaşı kutlamak değil Mekke'nin fethidir. Biz de bu konuda bir kampanya yapmaya karar verdik ve asla ticari olarak düşünmüyoruz. Kampanyamız kar amacı gütmemektedir. Bunu yapmamızın amacı insanlarımızın bunu görüp bilmesidir. Bizim için bugün yılbaşı değil Mekke'nin fethinin yıl dönümüdür. Buna istinaden böyle bir kampanyaya başvurduk." diye konuştu.



Müslümanların dini bayram ve özel günlerinin olduğunu vurgulayan vatandaşlardan Ahmet Şimşek ise "Bizim batıya karşı bir özentimiz var. Bizim dinimizde yılbaşı kutlaması yoktur. Bizim kutlamalarımız bayramdır, Cuma namazlarıdır. Yılbaşına karşı biriyim ben, bizim insanlarımız şimdi batıya özenerek eğlence ve farklı şeylere yöneliyor. Müslüman biri olarak ben buna karşıyım." dedi.