Mekke'nin fethinin bin 386'ncı yıl dönümü, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Muş Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikle kutlandı.



Öğretmenevi konferans salonunda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.



Ardından konuşmasını yapan AGD Muş Şube Başkanı Aydın Suna, 31 Aralık gecesi Türkiye genelinde 600 noktada camia olarak etkinlikler düzenlediklerini hatırlattı.



Suna, "Birçok yerde noel programı yapılırken, yılbaşı kutlanırken, biz de toplumumuzun gençliğini bir nebze de olsa o Hristiyan geleneğinden uzaklaştırıp böyle manevi bir ortamda buluşturmak istedik." diye konuştu.



Suna'nın ardından söz alan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Halil Çiçek de Müslümanların, kendilerine ait olmayan bir takım alışkanlıklarla asli hüviyetinden uzaklaştırılmaya çalışıldığına dikkati çekti.



"O açıdan bu gecenin Mekke'nin fethi olarak hazırlanması, kutlanması oldukça önemli bir olaydı" ifadelerini kullanan Çiçek, şöyle konuştu:



"Diğer taraftan dünyanın bir köy haline geldiği küresel ve çağdaş dünyamızda özellikle İslam dünyasında olup bitenleri hepimiz görüyoruz. Sadece ve sadece İslam dünyasında insanların kanı akmaktadır. Sadece İslam dünyasında bir Filistin, bir Irak, bir Afganistan, bir Yemen ve bir Suriye var. İslam dünyasının dışında sürekli kanların akıtıldığı, varil bombaların masum halkların üzerine yağdırıldığı ikinci bir dünya yok maalesef. İşte bu bize bir sorumluluk getirmektedir."