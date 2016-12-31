Mekke'nin Fethi'nin Bin 386. Yıl Dönümü

Batman'ın Kozluk ilçesinde Mekke'nin Fethi'nin bin 386. yıl dönümünü dolaysıyla Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından program düzenlendi.



29 Ekim Ortaokulu Toplantı Salonu'nda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.



Birlik, beraberlik ve kardeşlik temalı sunumların yapıldığı program sinevizyon gösterimi, İlahi ve şiirlerin okunması ile devam etti.



Program Siyer-i Nebi sınavında dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüllerin verilmesinin ardından vatandaşlara Hazreti Muhammed'in hayatını anlatan kitap hediye edildi.



Programa, Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık, Hasankeyf İlçe Müftüsü Cemalettin Gezgiç, Baykan İlçe Müftüsü Hamit Albayrak, AK Parti Kozluk İlçe Başkanı Abdullatif Baltaş, Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) İlçe Başkanı Yusuf Işık ile vatandaşlar katıldı.