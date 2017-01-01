Edirne'de, Mekke'nin Fethi'nin 1386. yıl dönümünü dolayısıyla Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Edirne Şubesi'nce etkinlik düzenlendi.
AGD Edirne Şubesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda, düzenlenen "Mekke'nin Fethi Gecesi" etkinliğinde, Kosova Prizren Emin Paşa Camii İmam Hatibi Hafız Daut Lezi Kur'an-ı Kerim okudu.
AGD Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş, açılış konuşmasının ardından AGD İstanbul Şubesi Eğitim Başkanı Muzaffer Aktürk günün anlam ve önemine dair tarihsel bilgi verdi.
Çeşitli sinevizyonların da gösterildiği etkinlikte tasavvuf müziği konseri verildi.
Mekke'nin Fethi'nin 1386. Yıl Dönümü
Edirne'de, Mekke'nin Fethi'nin 1386. yıl dönümünü dolayısıyla Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Edirne Şubesi'nce etkinlik düzenlendi.
Edirne'de, Mekke'nin Fethi'nin 1386. yıl dönümünü dolayısıyla Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Edirne Şubesi'nce etkinlik düzenlendi.
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