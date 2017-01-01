Mekke'nin Fethi'nin 1386. Yıl Dönümü

Aksaray'da, Mekke'nin Fethi'nin 1386. yıl dönümünü dolayısıyla Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından etkinlik düzenlendi.



Atatürk Kültür Merkezindeki program Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.



AGD Aksaray Şube Başkanı Sait Çelebi yaptığı konuşmada, İslam coğrafyasının zor günlerden geçtiğini söyledi.



Mekke'nin fethinin öneminin dün olduğu gibi bugün de ehemmiyetini koruduğuna vurgu yapan Çelebi şunları kaydetti:



"Coğrafyamızda emperyalizmin desteği ile her gün bir yıkım haberi gelmektedir. Mekke'nin fethi ve diğer fetihler ise bize İslam'ın en güçlü olduğu dönemlerde bile kin değil sevgi ve barış eksenli bir bakış açısıyla hareket ettiğini gösteriyor.



Bugün insanlık ve dünya bu bakış açısına muhtaçtır. Biz bu inançla Aksaray ve ülkemizde milli ve manevi değerleriyle bezenmiş bir gençlik yetişme gayretindeyiz. Gençliğimize sahip çıkmak için dün olduğu gibi bugün de var gücümüzle çalışacağız."



Program, tiyatro gösterisi ve Siyeri Nebi yarışmasında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.