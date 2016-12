Mekke'nin Fethi'nin 1386. Yıl Dönümü

Diyarbakır, Batman, Mardin ve Elazığ'da Mekke'nin Fethi'nin 1386. yıl dönümünü dolaysıyla Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından çeşitli programlar gerçekleştirildi.



AGD Diyarbakır Şubesi'nce Mekke'nin Fethi'nin 1386. yıl dönümünü dolaysıyla Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, Ulu Cami İmam Hatibi Emin Mülayim'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.



AGD Diyarbakır Şubesi Başkanı Abdurrahman Ergin, yaptığı konuşmada, tüm Müslümanların kıblesi olan Kabe'nin bulunduğu, şehirlerin anası Mekke şehrinin fethini, özellikle genç nesle her yıl tekrar hatırlatmanın önemine inandıklarını söyledi.



Ergin, "Önderimiz, Efendimiz Hazreti Muhammed'in komutasında gerçekleşen Mekke'nin fethinin her yıl yeniden kutlayarak küresel emperyalist kuşatmaya, kültürel bir kuşatmaya cevap verdiğimizin farkındayız." dedi.



Genç nesillere mutlaka fetih kavramının anlatılması gerektiğini vurgulayan Ergin, gençlerin fetih ve işgal arasındaki farkı bilmeleri gerektiğini ifade etti.



Din Görevlileri Birliği Derneği (Din Bir Der) Başkanı Muhittin Yıldırım ise Mekke'nin, İstanbul'un ve Diyarbakır'ın fethinin Müslümanlar için büyük fetih olduğunu söyledi.



Tiyatro ve sinevizyon gösterisi ve şiirlerin okunmasının ardından Siyer-i Nebi Yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.



Öte yandan, programda Halep yararına kermes düzenlendi.



Batman



AGD Batman Şubesince Yeni Kültür Merkezi konferans salonunda Mekke'nin Fethi'nin yıl dönümünün kutlanması amacıyla düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.



AGD Batman Şube Başkanı Lokman Özkan, programda yaptığı konuşmada Mekke'nin Fethi kutlamasını geleneksel hale getirdiklerini söyledi.



AGD'nin Türkiye'nin 81 ilinde bu saatte Mekke'nin Fethi programını yaptığını bildiren Özkan, şöyle dedi:



"AGD olarak geleneksel hale getirdiğimiz Mekke'nin Fethi programını icra ettik. Bugün bu saatte Türkiye'nin 81 ilinde yaklaşık 600 noktada Mekke'nin Fethi programı icra edildi. Çünkü bugün Hristiyanların yılbaşı olan Noel Bayramı. Biz de buna alternatif olarak Batının kokuşmuş değerlerine bir cevap olarak, kapitalizme karşı bir cevap olarak Mekke'nin Fethi programını icra ettik. Kabe bütün Müslümanların kıblesidir. Mekke şehirlerin anasıdır. Biz de şehirlerin anası olan Mekke'nin Fethi yıl dönümünü kutlamaktan onur duyarız."



İl Müftüsü Turgut Erhan ise cahiliye döneminde küfrün ve zulmün insanların gönüllerini kararttığını Allah'a giden yoldan uzaklaştığını aktardı.



Hazreti Muhammed'in hayatından kesitler sunan Erhan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Cahiliye döneminde insanlardan hayır ve fazilet namına ne varsa, insan hayatından tamamen çıkarılmıştı. İnsanlar haklı da olsa zulme boyun eğmiş, hak kuvvete boyun eğmiş, kadına esir muamelesi yapılmış, insani bütün özelliklerden insanlar adeta uzaklaşmış bir hayat yaşıyordu. Efendimize peygamberlik geldikten ve insanlara İslamı anlattıktan sonra müşriklerin baskılarından dolayı Mekke'den hicret etmek zorunda kaldı. Peygamber efendimiz 8 yıl sonra ise Mekke'yi kansız bir şekilde fethetti."



Emrullah Uzun'un şiir dinletisinden sonra Minik Kariler ve sinevizyon gösterisi gerçekleştirildi.



Program, Siyer-i Nebi Yarışması ödül töreni ile sona erdi.



Mardin



AGD Mardin Şubesince Atatürk Kültür Merkezi'ndeki program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayarak, sinevizyon ve şiir dinletisi ile devam etti.



Açılış konuşmasını yapan AGD Mardin Şube Başkanı Naim Eryiğit, AGD'nin çalışmaları hakkında kısa bilgi verdi.



Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Khalid El-Awaısı'nın konuşmasının ardından Siyer-i Nebi sınavında dereceye girenlere ödülleri verildi.



Elazığ



AGD Elazığ Şubesince Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen program İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Kur'an-ı Kerim tilaveti ile süren program, şiir, ilahi dinletileri ve sinevizyon gösterisi ile devam etti.



AGD Elazığ Şube Başkanı Recep Koca, öteden beri inançlı ve çalışkan bir gençlik yetiştirmenin gayretinde olan bir dernek olduklarını belirtti.



İyiliğin doğrunun yeryüzüne egemen olması için çalıştıklarını ifade eden Koca, aynı inancı paylaşan her renkten ve ırktan her insanı kardeş bildiklerini vurguladı.



İslam'ın hayatın her alanını kuşattığını kaydeden Koca, "Böyle bir inancın mensupları olarak bu gece sizlerle birlikte buradayız. Kabe yeryüzündeki bütün Müslümanların kıblesidir. Mekke şehirlerin anasıdır." diye konuştu



Hatip Harun Macit'in Mekke'nin Fethi ile ilgili sunum yaptığı program, ilahiler ve ezgilerle sona erdi.