Anadolu Gençlik Derneği Genel Başkan Yardımcısı Muammer Bilgiç, "Biz hangi inançtan, renkten, ırktan olursa olsun insanların hakkını, hukukunu gözetirsek suyumuzu kesmeyen, ekmeğimizi çalmayan, evimizi gölgede bırakmayan ve özelimize müdahale etmeyen her insanla birlikte yaşayabiliriz" dedi.



Anadolu Gençlik Derneği Kilis temsilciliğince 7 Aralık Üniversitesi Konferans Salonu'nda Mekke'nin Fethi'nin 1386'ncı yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Siye'i Nebi yarışmasının ödül töreni yapıldı.



Bilgiç, programın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mekke'nin Fethi'nin sadece bir gecelik mesele olmadığını, hem bugüne hem de yarınlara bir mesaj verdiğini belirtti.



İnsanlığın Mekke'nin Fethi'ndeki ruha ve anlayışa ihtiyacı olduğunu vurgulayan Bilgiç, dünyada 795 milyon insanın her gece aç yattığını, 12 saniyede bir çocuğun açlıktan öldüğünü aktardı.



Bu coğrafyada savaşarak kavga ederek çözülecek bir mesele olmadığını ifade eden Bilgiç, şöyle konuştu:



"Tam tersine enerji kaynaklarını, enerji nakil yollarını, okyanus ticaretini, tatlı su kaynaklarını, tohumunu, gıdasını ellerinde tutmak isteyen güçler, bu coğrafyanın insanını birbirine düşürüyor ve kan dökülmesine sebebiyet veriyor. Bunda da iki faktörü tetikleyici olarak kullanıyor. Bunlardan biri ırkçılık diğeri ise mezhepçilik. Bu coğrafya, homojen bir yapı değil burada hem müslümanlar hem farklı mezhepten hem de gayrimüslim unsurlar var. Biz hangi inançtan, renkten, ırktan olursa olsun insanların hakkını, hukukunu gözetirsek suyumuzu kesmeyen, ekmeğimizi çalmayan, evimizi gölgede bırakmayan ve özelimize müdahale etmeyen her insanla birlikte yaşayabiliriz."



Fethin bir toprağın zorla ele geçirilmesi değil insanların kalbinin merhamet, kardeşlik ve sevgiye açılması olduğunu anlatan Bilgiç, Mekke ve Kudüs'ün fethinin de neredeyse çatışmasız ve kansız gerçekleştiğini, insanlığın ise bu anlayışa ihtiyacı olduğunu kaydetti.