Mekke'de Yangın: 1 Ölü

Suudi Arabistan'ın kutsal kenti Mekke'de çıkan yangında bir kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı bildirildi.



Mekke Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kentteki bir şirketin mutfak bölümünde gaz sıkışması nedeni ile çıkan yangında bir kişinin öldüğü 14 kişinin yaralandığı belirtildi.



Yangının kontrol altına alındığı ifade edilen açıklamada yaralıların hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.