- Mekke-Cidde otobanında tanker yangını



MEKKE - Mekke-Cidde otobanında bir petrol tankeri petrol sızıntısı nedeniyle yandı.

Edinilen bilgiye göre, Mekke-Cidde otobanında seyreden bir petrol tankerinde petrol sızıntısı nedeniyle yangın çıktı. Tankerin yakınında bulunan üç otomobil de alev aldı. Yanan otomobillerden birinde bulunan bir kişi hayatını kaybetti. Olay yerine gelen itfaiye yangını kontrol altına aldı. İçinde 33 ton petrol bulunan tankerde yapılan soğutma çalışmalarıyla olası bir facia önlendi.

Yangın kontrol alındıktan sonra yol trafiğe açıldı.