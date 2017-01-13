Meke Gölü'ne Ziyaretçi Akını

Karapınar ilçesinde bulunan ve görünümü nedeniyle, dünyanın nazar boncuğu olarak adlandırılan Meke Gölü, yağan karın ardından ziyaretçi akınına uğruyor.



Volkanik patlama sonucu 5 milyon yıl önce meydana geldiği belirtilen kraterin zamanla suyla dolmasıyla oluşan göl, kış mevsimindeki büyüleyici manzarasıyla görenleri hayran bırakıyor.



Konya'da yaşayan 21 yaşındaki Mustafa Kalafat, son ziyaretinde Meke Gölü'nü kurumuş halde gördüğünü belirterek, "Kar yağışıyla gölü merak ettim, Karapınar'a geldim. Beyaz örtüyle harika bir görünüme girmiş. Bol bol fotoğraf çekip o anın tadını çıkardım." diye konuştu.