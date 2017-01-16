Meke Gölü'nde Su Seviyesi Yükseldi

Kar yağışı ile beyaza bürünen Meke Krater Gölü'nde su seviyesi yükseldi.



Dünyanın nazar boncuğu olarak adlandırılan ve son yıllarda yaşanan kuraklıktan olumsuz etkilenen Meke Gölü, bu yıl yağan kar yağışı sonrası gölün su seviyesi yükselmeye başladı.



Su seviyesinin yükselmesiyle gölün ziyaretçi sayısı da arttı.



Eşsiz göl manzarasını izleyen vatandaşlar, karlar üzerinde kayarak eğlenceli dakikalar yaşadı.