Mehmetçikten, Anlamlı Mesaj

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El-Bab'da yürütülen operasyonda görevli Samsunlu bir asker, terörle mücadelede kullandıkları bombanın üzerine Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın ismini yazarak selam gönderdi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Suriye'de büyük mücadele veren Türk askerleri arasında bulunan Samsunlu bir askerin memleketini unutmadığı belirtildi.



Askerin, terörle mücadelede kullanılan bombanın üzerine Yılmaz'ın ismini yazarak, selam gönderdiği aktarılan açıklamada, şöyle denildi:



"Zor şartlarda büyük bir vazifeyi üstlenen askerler arasında olan Samsunlu Mehmetçik Ahmet, üzerine Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın ismini yazdığı bombanın fotoğrafını çekerek kendisine mesajla gönderdi. Bu anlamlı selam üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, zor şartlarda görev yapan askere kendisi de selam göndererek, her zaman dua ettiklerini belirtip fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı."



Yılmaz, fotoğrafa "El Bab'tan selam var. Ahmet kardeşimin mesaj ile gönderdiği bu fotoğrafı paylaşmak istedim. Çok zor şartlarda çok kutsal bir görev sürdüren Fırat Kalkanı ekiplerine selam olsun. Biz her zaman dua ediyoruz. Allah yardımcıları olsun." dedi.