Mehmetçikler 102 Yıl Sonra Çanakkale Savaşlarına Uğurlandı
Çanakkale zaferinin 102. yıldönümünde, Bursa Seyyar Jandarma Taburu’nun Çanakkale’ye uğurlanması canlandırıldı.
Çanakkale zaferinin 102. yıldönümünde, Bursa Seyyar Jandarma Taburu'nun Çanakkale'ye uğurlanması canlandırıldı. Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın da katıldığı programda uğurlama duasının ardından askerler, Tophane Meydanı'ndan Ulucami yanındaki Orhangazi Meydanı'na kadar vatandaşların tezahüratları eşliğinde yürüdü.
Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Jandarma Komutanlığı işbirliğiyle, Çanakkale Zaferi'nin 102. yıldönümü münasebetiyle Tophane Meydanı'nda gerçekleştirilen programda Bursa Seyyar Jandarma Taburu, temsili olarak Çanakkale'ye uğurlandı. 30 Nisan Pazar günü Çanakkale'de, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kireçtepe Jandarma Şehitliği'nde gerçekleştirilecek anma ve ziyaret programı öncesinde yapılan uğurlama törenine Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak ile Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin yanı sıra ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar ilgi gösterdi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu sanatçıları, 'Bursa Seyyar Jandarma Taburu'nu tanıtan metni okudu. Duygulu anların yaşandığı programda vatandaşlar Çanakkale ruhunu derinden hissetti. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, konuşmasında, Çanakkale savaşlarında Bursa'nın önemli yerinin bulunduğunu söyleyerek, "Dünya tarihinde büyük mücadelelerle bugünlere geldik. Milletimizle, ülkemizle gurur duyuyoruz. Çanakkale deyince bu büyük mücadele akla geliyor. Ecdadımızla gurur duyuyoruz" dedi.
Başkan Altepe, Çanakkale'de en çok şehidi veren Bursa'nın, Seyyar Jandarma Taburu'nun büyük mücadele gösterdiği Kireçtepe'deki Jandarma Şehitliği'nin de Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlendiğini hatırlattı. Çanakkale'nin ruhunun Bursa'da her zaman yaşandığına işaret eden Altepe, Kireçtepe Jandarma Şehitliği'nin önemine vurgu yaptı. Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu da Kireçtepe Jandarma Şehitliği'nin bugüne ve geleceğe taşınmasını sağlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'ye teşekkür ederek, "Tarihin gurur ve hüzün dolu bir anını bir arada yaşıyoruz. Çanakkale Savaşı, dünya tarihine altın harflerle yazılmış bir zaferdir. Cepheye en büyük desteği de Bursa vermiştir" diye konuştu.
"Çanakkale dünya tarihi açısından da önemli bir zaferdir"
Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak da çok duygulu bir anın yaşandığını belirterek, "Çanakkale, sadece Türkiye değil dünya tarihi açısından da önemli bir zaferdir. Çanakkale, kardeşliğin, birliğin ve beraberliğin görüldüğü yerdir. Çanakkale, bir milletin en büyük destanı yazdığı hadisedir. Bursa'nın bu kardeşliği de dünya barışına katkı sağlayacaktır" dedi.
Konuşmaların ardından Başkan Altepe, Başbakan Yardımcısı Kaynak'a, Bursa Seyyar Jandarma Taburu anısına hazırlanan şehitlik toprağı ve şehitlerin künyelerinin bulunduğu kutuyu armağan etti. Uğurlama duasının yapılmasıyla Bursa Seyyar Jandarma Taburu temsili olarak Çanakkale'ye uğurlandı. Daha sonra Büyükşehir Belediyesi Bandosu ve protokol üyeleri eşliğinde Tophane Meydanı'ndan Ulucami yanındaki Orhan Gazi Parkı'na kadar yürüyen askerlere, vatandaşlar da alkışlarla ve tezahüratlarla destek verdi. - BURSA