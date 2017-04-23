Mehmetçik Teröristlere Göz Açtırmıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 22 Nisan 2017 tarihinde meydana gelen yurt içi olaylarda, Irak'ın kuzeyi/Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatı sonucu 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini; çok sayıda silah, mühimmat, patlayıcı yapımında kullanılan madde ile çok miktarda yaşam malzemesinin ele geçirildiğini açıkladı.



TSK, 22 Nisan 2017 tarihinde meydana gelen yurt içi olaylar hakkında açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, Şırnak/Beytüşşebap'da, devam eden operasyon kapsamında tespit edilen bir mağara içerisinde, 22 adet kalaşnikof piyade tüfeği ile 240 adet fişeği, bir adet M-16 piyade tüfeği ile 150 adet fişeği, 3 adet dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 adet biksi makineli tüfeği ile 6 bin 516 adet fişeği, bir adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 27 adet el bombası, 1 adet 60 milimetre havan mühimmatı, 10 bin adet av tüfeği fişeği, 1 adet gece görüş dürbünü, 30 adet tüp, 1 ton muhtelif gıda ve çok sayıda giyim malzemesinin ele geçirildiği bildirildi.



Yurt içinde meydana gelen diğer olaylar şu şekilde:



Mardin



"Mardin/Kızıltepe'de, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında tespit edilen 1 sığınak içerisinde, 3 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet HK-33 piyade tüfeği, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 4 adet el bombası, 1 adet RPG-7 roketatar mühimmatı ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."



Elazığ



"Elazığ/Karakoçan'da, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında tespit edilen bir sığınak içerisinde 50 adet kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 1 adet güneş enerji paneli, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ile muhtelif ilk yardım ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Mardin/Ömerli'de, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında tespit edilen bir sığınak içerisinde, 500 gram TNT patlayıcı, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."



Irak'ın kuzeyi/Avaşin-Basyan bölgesi



"21 Nisan 2017 tarihinde Irak'ın kuzeyi/Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan silah mevzi, sığınak ve barınaklar imha edilmiş, 1 terörist etkisiz hale getirilmiştir."



Hakkari



"Hakkari/Merkez'de, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında tespit edilen bir mağara içerisinde, 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 83 adet uçaksavar makineli tüfek mühimmatı, 182 adet biksi makinalı tüfek mühimmatı, 250 metre kablo ve muhtelif malzeme ele geçirilmiştir."



Diyarbakır



"Diyarbakır/Hani'de güvenlik güçleri tarafından icra edilen yol aramasında tespit edilen bir tır aracının içerisinde, 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği ile 21 adet fişeği, 579 kilogram kubar esrar ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."



Irak kuzeyi Metina, Gara ve Zap bölgesi



"21 Nisan 2017 tarihinde Irak kuzeyi Metina, Gara ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatında; bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce kullanıldığı tespit edilen silah mevzii, sığınak, barınak ve mağaralar imha edilmiştir."



UKY-SÜ-Y) - ANKARA