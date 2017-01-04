Mehmetçik Göğüs Göğüse Çatışırken ABD Jetleri Şov Yapmış

Türkiye'nin sınır ötesi harekâtı Fırat Kalkanı'nda IŞİD'in karargahı El Bab kuşatılmış durumda. Ankara, birkaç haftadır yüksek sesle terör örgütüne karşı kurulan uluslararası koalisyonun Türkiye'ye hiçbir destek vermediğini vurguluyor. Türk savaş uçakları ise geçen haftadan bu yana Rus jetleriyle birlikte El Bab'da saldırı düzenliyor.

Bu tabloda, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan çarpıcı bir açıklama geldi. Pentagon Sözcüsü Peter Cook, koalisyon uçaklarının geçen hafta Türkiye'ye destek uçuşu yaptığını açıkladı.

UÇMUŞLAR AMA VURMAMIŞLAR

Pentagon'daki basın brifinginde bir gazetecinin, "Koalisyon Türkiye'nin El Bab'daki operasyonlarını destekledi mi?" şeklindeki sorusuna Cook, "Anladığıma göre geçen hafta, bazı Türk güçleri ateş altında kaldığında hava desteği için bir çağrı geldi ve o zamanda koalisyon tarafından uçuşlar yapıldı" sözleriyle yanıt verdi.

Pentagon Sözcüsü, uçakların herhangi bir saldırı gerçekleştirmediğini, uçuşların amacının gözle görülür 'güç gösterisi' olduğunu vurguladı. Cook, "IŞİD üzerindeki baskıyı mümkün olduğu kadar fazla cephede sürdürmek ve bunu da mümkün olan en etkili şekilde yapmak istiyoruz. Türk ordusunun Suriye'de gösterdiği çok önemli çabaları, Suriye'deki Türk güçlerinin önemli fedakarlıklarını görüyoruz. IŞİD'e karşı yaptıkları her şeyi destekliyoruz, koalisyon da öyle" dedi.

Uluslararası haber ajansı Reuters'a konuşan ABD'li bir kaynak, Cook'un sözünü ettiği uçuşların Perşembe günü gerçekleştiğini aktardı.

OBAMA VE ERDOĞAN'DAN SÜRPRİZ GÖRÜŞME

Savunma Bakanlığı'nın açıklamasından dakikalar sonra ise Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Barack Obama'nın telefonda görüştüğü duyuruldu.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi, "Irak ve Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadelede kaydedilen son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Obama, bu konuda Türkiye ve ABD'nin sürekli yakın iş birliği halinde çalışmaya devam etmeleri gerektiği hususunda mutabık kaldı" ifadeleriyle görüşmenin detaylarını paylaştı.

Görüşmede Obama, hem Reina saldırısında hem de Kayseri saldırısında hayatını kaybedenler için Erdoğan'a taziyelerini iletti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise, Obama'nın görüşmede Suriye'de başlayan ateşkes ve hazırlıkları devam eden barış görüşmeleri için Türkiye'nin gösterdiği çabaları memnuniyetle karşıladıklarını ifade ettiği aktarıldı.

İKİ AY ÖNCE FARKLI AÇIKLAMA

Erdoğan ve Obama arasındaki görüşme, El Bab gerginliği sonrasındaki ilk temas olma özelliğini taşıyor. Ankara, birkaç haftadır Washington'ı sert bir dille El Bab'daki operasyona destek vermediği için eleştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta yaptığı açıklamada, "El Bab'da ne NATO ne de müttefiklerimizin desteğini gördük. NATO'da sizlerle beraber olduğumuz halde siz bu destekleri bölücü terör örgütlerine veriyorsunuz. Bunu yutmamız mümkün değil" demişti.

ABD Kasım ayında yaptığı açıklamada Fırat Kalkanı Harekâtı'nın 'Türkiye'nin kendi inisiyatifi' olduğunu belirtmiş ve koalisyonun operasyonlara hava desteği vermediğini ilan etmişti.

Ankara, aynı zamanda Washington'ın PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye silah verdiğini son haftalarda birçok kez açıkladı.

ABD UÇAKLARI El NUSRA'YI VURDU: 25 ÖLÜ

Öte yandan, koalisyon uçaklarının dün yaptıkları hava saldırılarında adını Şam'ın Fethi Cephesi olarak değiştiren El Nusra'yı vurduğu bildiriliyor.

Muhaliflere yakın Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İdlib'de gerçekleşen bombardımanda 25 militanın öldürüldüğünü aktarıyor. Reuters haber ajansına konuşan grubun sözcüsü de kısa süren saldırıda İdlib'deki ana binanın vurulduğunu doğruladı.

El Nusra, Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde imzalanan ateşkes anlaşmasının dışında tutulmuştu. Anlaşmanın dışında kalan bir başka grup ise, terör örgütü IŞİD.