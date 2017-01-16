Mehmetçiğin Kuşattığı El Bab'dan En Net Fotoğraf

Türk özel kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından DEAŞ'ın kuşatma altında tutulduğu El Bab'dan en net fotoğraflar geldi.

TÜRK TANKI ATEŞ EDERKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Muhaliflerle birlikte cepheye giden Reuters haber ajansı foto muhabiri Halil Ashavi, çatışmaları görüntüledi. Suriye'nin Halep kentine bağlı ilçede ağır silahlarla DEAŞ teröristlerine saldıran muhalifler, tank da kullanıyor. Ajansın geçtiği fotoğraflarda, bir Türk tankı da ateş ederken görülüyor.



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 146 gündür devam eden harekâtta son 24 saat içinde DEAŞ'a ait 180 hedefin vurulduğunu duyurdu. Açıklamada, hedeflerin tank, çok namlulu roketatar ve Fırtına obüsüyle imha edildiği belirtildi. İmha edilen hedefler arasında beş bina, bir karargah ve iki bomba yüklü araç var. TSK'nın verdiği bilgiye göre, çatışmalarda 18 DEAŞ teröristi de öldürüldü.

24 Ağustos'un ilk saatlerinde Karkamış'tan Suriye topraklarındaki Cerablus'a girilmesiyle başlayan Fırat Kalkanı Harekâtı'nda kısa sürede Cerablus-Azez hattı DEAŞ teröristlerinden temizlendi. 90 kilometrelik hat daha sonra güneye doğru genişlemeye başladı ve DEAŞ için en kritik kentlerden biri olan El Bab kuşatıldı.



DOĞUDAN DA KUŞATILIYOR

Suriye'nin kuzeyindeki Rakka'yı fiili başkenti ilan eden terör örgütü, kendisi için hayati önemdeki El Bab'ı ağır kayıplar vermesine rağmen savunuyor. Doğu cephesinden de çevrilmeye başlanan El Bab'ın kısa sürede düşmesi bekleniyor.

Türkiye, yılın ilk iki haftasında askeri konvoylarla El Bab'a takviye birlikler ve silahlar gönderdi. Reuters, Kilis'in Elbeyli ilçesinin karşısında yer alan Suriye kenti Çobanbey'den geçen konvoyların fotoğraflarını servis etmişti.



DEAŞ'DAN BOMBA YÜKLÜ ARAÇLA SALDIRI

Terör örgütü DEAŞ, son olarak ilçenin doğusundaki Cub el-Barazi köyünde dün canlı bomba saldırısı düzenlemiş ve 12 kişi yaşamını yitirmişti. Cephedeki Türk özel kuvvetleri saldırı bölgesinde bulunmuyordu. Saldırıda yarananlar yakınları tarafından Çobanbey sınır hattına getirildi, oradan da ambulanslarla Kilis'teki hastanelere taşındı.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, önceki hafta şu açıklamayı yapmıştı: "El Bab'a gelene kadar farklı bir strateji vardı. Küçük yerleşim birimleri vardı, küçük öbekler halindeki DEAŞ vardı. El Bab'da bu bir şehir savaşına dönüşmeye başladı. Bizim için en büyük risk sivillerin yaşıyor olması. Yavaş ilerlemesinin en büyük sebebi. Sadece DEAŞ olsaydı, şimdiye söküp atmıştık. Bu biraz harekatı yavaşlatan neden. Biri de hava şartları."



Fırat Kalkanı Harekâtı'nda bugüne kadar 1600'den fazla terörist öldürüldü. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yeni yılın ilk haftasında yaptığı duyuruda 1362 IŞİD teröristinin öldürüldüğünü ilan etmişti. Bölgede yalnızca DEAŞ'la mücadele edilmiyor. Menbic'in DEAŞ'dan alınmasından sonra bölgeden ayrılmayan PKK'nın Suriye uzantısı YPG de operasyonun hedefinde. TSK, dört ayı aşkın sürede 291 YPG'linin öldürüldüğü bilgisini paylaştı.