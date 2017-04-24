Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yıllardır Türk Halk Müziğine verdiği katkılarla adından söz ettiren sanatçı Mehmet Uysal, Halk Bilimi ödülüne layık görüldü.



Ankara'da 1973 yılından beri faaliyet gösteren, birçok profesyonel sanatçının yetiştiği Türkiye'nin en köklü derneklerinden biri olan Halk Müziği ve Oyunları Araştırma ve Eğitim Derneği, Halk Bilimi Ödül Töreni ve Türk Halk Müziği Konseri düzenledi. 4 yıldır geleneksel olarak yapılan bu törende halk bilimine hizmet etmiş ve etmekte olan 12 değerli ustaya, duayene ödül verildi. Bu yıl ödüle layık görülenler arasında Bozüyük yöresinde Türk Halk Müziği denince ilk akla gelen isim olan Mehmet Uysal da vardı. Ankara Yenimahalle Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'ndeki törende Mehmet Uysal'ın biyografisi okunarak Bozüyük'te yıllarca Türk Halk Müziğine yapmış olduğu hizmetler, çalışmalar anlatıldı. Bozüyük ve Bilecik'in kültürel tanıtımındaki aktif rolünden, katkılarından bahsedildikten sonra Prof. Dr. Ali Gürel ödülünü takdim etti. - BİLECİK