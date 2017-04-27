Mehmet Topal, Suriyeli Çocuklar İçin Spor Tesisi Yaptırdı

FENERBAHÇELİ milli futbolcu Mehmet Topal, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Suriyeli çocuklar için yaptırdığı spor tesisisin açılışını tele konferansla yaptı, ilk maçın da başlama düdüğünü çaldı.



Hatay Yardımlaşma Derneği (HAYAD) Başkanı Rahmi Vardı, milli futbolcu Mehmet Topal'a dernek bünyesinde eğitim alan çocukların bir spor tesisine ihtiyaç duyduğunu söylediğini, onun da içinde çocukların oyunlar oynayabileceği alanlar, çocuk parkları, futbol, voleybol ve basketbol sahalarının da olduğu kompleksi yaptırdığını anlattı. Tesise Mehmet Topal Spor Kompleksi adını verdiklerini anlatan Vardı, "Burada binlerce mülteciyi ağırladık, çoğu Türkmen olan savaş mağdurlarını ağırlamaya ve onların yaralarını sarmaya devam ediyoruz. Mehmet Topal sadece bir spor kompleksi yaptırmadı; onlara hayat boyu güzel hatırlayabilecekleri, belki de yaşamlarını profesyonel sporcu olarak devam etmelerine olanak sağladı" dedi.



TOPAL: İLK FIRSATTA ZİYARETE GELECEĞİM



Açılış törenine tele konferansla bağlanan milli futbolcu Mehmet Topal ilk fırsatta Hatay'a gelerek Suriyeli çocuklarla buluşacağını söyledi. Topal konuşmasında, "Sevgili çocuklar, umarım bu alan hayatınızda güzel kapılar açılmasına vesile olur, hayat her şeye rağmen gülümsemeye değer, gülümsemekten asla vazgeçmeyin. Sizleri çok seviyorum ve ilk izin günümde de yanınızda olmayı iple çekiyorum. Bu alanın açılışını Rahmi başkanımıza bırakıyorum, sevgiler" dedi.



- Hatay