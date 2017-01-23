Mehmet Topal'ın Sırrı

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de orta sahanın önemli ismi Mehmet Topal'dan gelen haberler camiada sevinç yarattı.



MEHMET TOPAL NE ZAMAN DÖNECEK?



Arka adalesinde ikinci dereceden yırtık tespit edilen Mehmet Topal'ın tedavi süresi 10 gün olarak duyurulurken, nispeten kısa bulunan bu öngörünün sırrı ortaya çıktı.



Fanatik Gazetesi'nin haberine göre fiziki açıdan üstün durumda bulunan Mehmet Topal, normalde 3-4 hafta sürede tedavi edilecek olan adale yırtığını 10 günde atlatacak. Çarşamba günü antrenmanlara başlayacağı ifade edilen başarılı oyuncunun Kayserispor maçında sahada olması bekleniyor.