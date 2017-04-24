Mehmet Topal'ın Derbide Sağ Kolu Çıktı

Derbide ilk yarı bitiminde Mehmet Topal üzüntüsü yaşandı. İlk devrede Fenerbahçe adına en iyi oyunculardan olan Mehmet Topal talihsiz bir sakatlık yaşadı.

Devre biterken kendi ceza sahasında Podolski ile girdiği ikili mücadelede bir anda yerde kalan tecrübeli yıldız, omzundan sakatlandı. Omzunun üzerine düşen 30 yaşındaki futbolcuya sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Devre bitiminde soyunma odasına götürülen milli yıldızın ciddi anlamda acı çektiği görüldü

KOLU ÇIKTI

Maç sonunda kolu askıya alınan Topal'ın kolunun çıktığı anlaşıldı. Akşam Gazetesi'nin haberine göre; Topal, "Son dakikada omzumun üstüne düştüm. Kolumu askıya aldık. İnşallah bir şey yoktur. Takım halinde iyi defans yaptık. Arkadaşları kutluyorum" dedi.