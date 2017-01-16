HABER
SON DAKİKA
MANŞET
SEÇİM
FİNANS
VİDEO
SPOR
MAGAZİN
GAZETELER
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
Mehmet Topal'ın Adalesinde Kısmi Yırtık
BİST
82.024 %0,61
DOLAR
3,7727 %0,98
EURO
3,9958 %0,81
PARİTE
1,0589 %-0,51
ALTIN
145,96 %1,82
FAİZ
11,25 %0,36
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Üye Girişi
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları
Çin Yabancı Futbolcuya Sınırlama Getirdi
Anadolu Efes Taraftarıyla Buluştu
Mehmet Topal'ın Adalesinde Kısmi Yırtık
16 Ocak 2017 Pazartesi 13:57
Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal'ın sol bacak üst arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildi.
Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal'ın sol bacak üst arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildi.
Kaynak:
Dunya.com
Haberler
»
Ekonomi
»
Haber
[9167226] Dunya.com
6
41
21
Beştepe'de kritik dolar zirvesi! Erdoğan başkanlık edecek
Bakan'dan asgari ücretlilere iyi haber
Türk girişimciden karlı yollar için süper icat
Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı
GSS primi ödeyenlere müjde! Paralar cebinizde kalacak
Bir yıl içinde milyarlarca dolar dış borç ödenecek
İzmir'de yasak aşk katliamı! İşten erken gelen koca dehşet saçtı