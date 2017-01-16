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Mehmet Topal'ın Adalesinde Kısmi Yırtık
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Mehmet Topal'ın Adalesinde Kısmi Yırtık

Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal'ın sol bacak üst arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildi.

Mehmet Topal'ın Adalesinde Kısmi Yırtık

Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal'ın sol bacak üst arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildi.

Kaynak: Dunya.com