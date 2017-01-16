Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de Adanaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçta sakatlanan futbolcu Mehmet Topal'ın MR'ı çekildi.
Yapılan tetkiklerde, tecrübeli futbolcunun sol bacak üst arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildi.
Adanaspor mücadelesinin 44. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle maçta yerini Karavaiev'e bırakan Mehmet'in tedavisine başlandı.
Mehmet Topal'ın Adalesinde Kısmi Yırtık
Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de Adanaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçta sakatlanan futbolcu Mehmet Topal'ın MR'ı çekildi.
Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de Adanaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçta sakatlanan futbolcu Mehmet Topal'ın MR'ı çekildi.
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