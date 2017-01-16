Mehmet Topal'dan Fenerbahçe'ye Kötü Haber

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Adanaspor maçında sakatlanan Mehmet Topal'ın durumu netleşti. Milli oyuncunun arka adalesinde 2 derecede yırtık tespit edildiği belirtildi.



BAŞAKŞEHİR MAÇINDA YOK



Fenerbahçe'de Adanaspor maçındaki skorun ardından bir başka şok daha yaşanıyor.



İlk yarının son dakikalarında sakatlanan futbolcunun son durumuyla ilgili bilgiye FutbolArena ulaştı.



Arka adelesinde yırtık tespit edilen futbolcunun durumu ciddi. Bu hafta oynanacak olan ve belki de Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolundaki kaderini çizecek Medipol Başakşehir maçında tecrübeli futbolcu oynamayacak.