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Mehmet Şimşek Yasakların Kaldırılması İçin Rusya'ya Gidiyor
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Mehmet Şimşek Yasakların Kaldırılması İçin Rusya'ya Gidiyor

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek başkanlığındaki heyet, Rusya tarafından uygulanan ekonomik tedbirlerin kaldırılmasını ele almak üzere bugün Moskova'ya gidecek.

Mehmet Şimşek Yasakların Kaldırılması İçin Rusya'ya Gidiyor

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, aralarında Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin de bulunduğu bir heyet ile beraber Rusya'ya gidiyor. Burada, yaş meyve ve sebze ithalatı ile Türk işçi çalıştırılmasına yönelik yasakların kaldırılması talebinde bulunacak.

KISITLAMALAR GÖRÜŞÜLECEK

Aralarında Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin de bulunduğu Türk heyeti, Rusya Başbakan Yardımcısı Arkady Dvorkovich ile görüşecek.

Heyetler arası görüşmelerde, yaş meyve ve sebze ithalatına uygulanan yasakların kaldırılması gündeme getirilecek. Görüşmelerde ayrıca müteahhitlik başta olmak üzere sektör faaliyet yasakları ile Türk işçi çalıştırılmasına yönelik yasağın kaldırılması, vize uygulamalarında eskiye dönüşün sağlanması, karayolu ulaştırmasındaki kısıtların kaldırılması talepleri de iletilecek.

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