Mehmet Şimşek ve Ünlü İsimler, Alzheimer Derneği İçin Resim Yaptı

BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek'in de arasında olduğu iş ve sanat dünyasının ünlü isimleri, Türkiye Alzheimer Derneği yararına resim yaptı.



Ressam Tülin Kanun'un "Bi.Re.Y" (Bir Resim Yap) projesi kapsamında, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve eşi Esra Şimşek, AB Uzmanı Can Baydarol, Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gedik, Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, Demsa Group Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan, Ser Şirketler Grubu Türkan Şer, merhum iş adamı Üzeyir Garih'in eşi Lili Garih, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün efsane başkanı Ali Şen'in kızı Suzan Şen, sanatçı Beyazıt Öztürk, oyuncu Wilma Elles, modacı Tanju Babacan, fotoğraf sanatçısı Nihat Odabaşı, sunucu Zahide Yetiş, sunucu Nursel Ergin, şarkıcı Ayşegül Aldinç ve Tülay Özmen gibi ünlü isimler, Alzheimer konusunda insanları bilinçlendirmek amaçlı tuval üzerine resim yaptı.



Ressam Kanun, projesiyle ilgili olarak, "Sanatçı yetiştirmek kadar sanatçıya sahip çıkmak da çok önemlidir. Ülkemiz dışında izlediğimiz ve duyduğumuz sanat ve sanatçıların gördükleri değerleri oldukça önemsiyorum. 30 yıllık sanat hayatımda kendi eserlerimin yanı sıra diğer sanatçı arkadaşlarımızın da hak ettiği yerlerde olmadığını görmek çok üzücü ve önemlidir. İşte bu noktada kendi kariyer ve iş hayatlarında en üst düzeydeki çalışmalarıyla ülke ekonomisinin gelişmesinde önemli rol oynayan değerli katılımcılar, meslek gözetmeksizin özellikle zaman kavramının ne kadar kolay ayarlanabileceğini, hatta sanat olgusundaki hassasiyetlerini yanımızda olarak kanıtladılar" ifadesini kullandı.



Yapılan resimler, 8 Şubat Çarşamba günü Çırağan Sarayı'nda gerçekleşecek özel gecede satılacak ve gelir Türkiye Alzheimer Derneği'ne bağışlanacak.



- İstanbul