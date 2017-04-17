Mehmet Şimşek Twitter'dan Yayınladığı Mesajla Turgut Özal'ı Andı

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 24'üncü yıldönümünde anılıyor. Siyaset dünyası eski Cumhurbaşkanı için Twitter üzerinden mesajlar yayınladı.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, mesajında, "Milletin kalbine yerleşen ve nesilden nesle sevgisi çığ gibi büyüyen, reformcu kimliği ile millete mal olan Turgut ÖZAL'ı minnetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

İşte Mehmet Şimşek'in tweeti:

