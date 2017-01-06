Mehmet Şimşek'ten Anayasa Değişikliği Açıklaması

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, anaysa değişikliği ile ilgili açıklama yaptı. Şimşek, anayasa değişikliğinin amacının siyasi istikrarı teminat altına almak olduğunu, Türkiye'nin rejimini değiştirmenin söz konusu olmadığını söyledi.



Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı'nda konuşan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek anaysa değişikliği ile ilgili açıklama yaptı. Şimşek, anayasa değişikliğinin amacının siyasi istikrarı teminat altına almak olduğunu, Türkiye'nin rejimini değiştirmenin söz konusu olmadığını söyledi.



"Türkiye demokratik, laik hukuk devletidir"



Anaysa değişikliğinde aslında sadece yönetim sisteminin yeniden kurgulandığını belirten Şimşek, "Anayasa değişikliği ne getiriyor. Aslında sadece yönetim sistemini yeniden kurguluyor. Türkiye'nin rejimi bellidir. Türkiye demokratik, laik bir hukuk devletidir ve asla değişmeyecektir. Bu konuda ne bir talep var nede bir düzenleme söz konusu. Türkiye evet piyasa ekonomisidir. Demokratik, laik, hukuk devletidir. Bunların Türkiye'nin çok büyük kazanımlarıdır. Rejim bellidir, cumhuriyet rejimidir demokrasidir. Ne yapıyoruz sadece icra makamımın nasıl bundan sonra görevini yerine getireceğini, bunun amacı ne çok basit, amacı Türkiye'de siyasi istikrarı teminat altına almaktır" dedi. - İSTANBUL