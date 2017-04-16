Mehmet Şimşek: Milletimize Hizmete Devam Edeceğiz

BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, referandum sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, dün olduğu gibi yarın da millete hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.



Başbakan Yardımcısı Şimşek, Gaziantep'te milletvekilleri ve belediye başkanları ile birlikte Ak Parti İl Başkanlığı'nda Anayasa değişikliği halkoylaması sonuçlarını takip etti. Şimşek, parti binasında davul ve zurna eşliğinde halay çekip sevinç gösterisinde bulunanlara teşekkür etti. Gaziantep'in aldığı 'evet' oyu için herkese teşekkür eden Şimşek, şunları söyledi:



"Gaziantep'e teşekkürler, sağ olun Gaziantep, var olun Gaziantep. Gaziantep her zaman olduğu gibi büyük bir başarı hikayesi yazmış Türkiye'nin önünü açmıştır. Allah razı olsun hepinizden. Helal olsun Gaziantep'e. Ben bütün ekimizi canı gönülden kutluyorum. Geneli üzerine yorumu sayın Başbakanımız yapacak. Allah'ın izniyle biz dün olduğu gibi milletimize yarın da hizmete devam edeceğiz."



Şimşek, açıklamasının ardından Ankara'ya hareket etti.



- Gaziantep