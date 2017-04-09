Mehmet Şimşek "Evet" Diyen Eski CHP'li Atılgan'a Twitter'dan Destek Oldu

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, referandumda "Evet" oyu kullanacağını açıklayan CHP Kadın Kolları eski Genel Başkanı Deniz Pınar Atılgan'a Twitter'dan destek oldu.

Atılgan'ın haberini paylaşan Mehmet Şimşek, tweetinde "Kuvayı Milliye ruhunda bir duruş!" ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN'IN YANINDA OLMALIYIZ"

"Evet"in gerekçesini açıklayan Atılgan şunları söylemişti:

"Atatürk, iç ve dış tehditlerin olduğu bir dönemde halkımızı örgütledi ve işgalci kuvvetler ile mücadele etti. Böyle bir dönemde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olmalıyız ve desteklerimizi esirgememeliyiz."

İşte Mehmet Şimşek'in tweeti:



Kaynak: Haberler.com