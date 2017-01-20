Mehmet Şimşek: Ekonomimizin Temelleri Sağlam

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 47. Dünya Ekonomik Forumunda (WEF) "G20 Gündemi: Yeni Büyüme Yolu Planlaması" başlıklı oturumda konuştu. Türkiye'nin 3 milyon sığınmacıya ev sahipliği yaptığını anımsatan Mehmet Şimşek, Türkiye'nin kişi başı gelir, nüfus, iç piyasa boyutu gibi alanlarda iyi durumda olduğunu, coğrafyasının da yakın zamanda daha önemli bir değere ulaşacağını söyledi.

DAYANIKLILIĞIMIZ SÜRÜYOR

Şimşek, Türkiye'nin son birkaç yıldaki travmatik deneyimlerine rağmen, ekonomideki dayanıklılığının devam ettiğini, son 14-15 yılda büyüme ortalamasının neredeyse yüzde 6'ya ulaştığını, küresel krizin yaşandığı 2008 yılından beri ise ortalama büyümesinin yüzde 5 civarında olduğunun altını çizdi. Türkiye'de kapsayıcı büyüme konusunda iş eğitimi, KOBİ'lerin finansman ihtiyacına destek, yeni işe başlayanlara vergi muafiyeti gibi pratik çözümler sunulduğunu kaydeden Şimşek, Türkiye'nin 2007'den beri 7,2 milyonluk yeni iş alanı yarattığını ifade etti.

ZORLUĞUMUZ BİTMEK ÜZERE

Şimşek, şunları kaydetti: "Türkiye zor bir yoldan geçiyor ama bu durum fazla uzun sürmeyecek. Türk ekonomisi güçlü temellere dayanıyor ve bu ekonomik temellerdeki sağlamlık değişmedi. Ticaret ve küreselleşme, büyümenin motoru oldu. Korumacılığın, küresel ekonomi ve gelişen ekonomiler için kötü olduğu görüşüne katılıyorum."

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Davos'ta Türkiye ekonomisini anlattı. Türkiye'nin zor bir yoldan geçtiğini ama bu durumun fazla uzun sürmeyeceğini belirten Şimşek, "Türkiye ekonomisi güçlü temellere dayanıyor ve bu ekonomik temellerdeki sağlam durum değişmedi" dedi.

GÜMRÜK BİRLİĞİ

AB ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği konusuna değinen Şimşek, "AB Komisyonu Türkiye ile Gümrük Birliği güncelleştirmesine yeşil ışık yaktı. Güncelleştirmeyle, Gümrük Birliğinin kapsamı tarım, hizmetler ve kamu alımları alanlarına da genişleyecek. Gümrük Birliği güncelleştirmesi, önümüzdeki 10 yılda karşılıklı ticaret hacmini 2 kat artırarak 150 milyar dolar seviyesinden 300 milyar dolara çıkarabilir. Bu hem AB hem Türkiye için olumlu olur" dedi.