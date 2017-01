Mehmet Sak Şampiyonluğa İnanıyor

Evkur Yeni Malatyaspor'un tecrübeli sol bek oyuncusu Mehmet Sak, "Fikstürü güzel şekilde değerlendirip, rakiplerimizden uzaklaşmak istiyoruz. Her şey umduğumuz gibi giderse, yolun sonu şampiyonluk olacaktır" dedi.



Nurettin Soykan Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mehmet Sak, geçen haftaki Sivasspor müsabakası ve bireysel performansıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Sivasspor ile karşılaşmadan önce kampta bile bu maçı düşündüklerini kaydeden Mehmet Sak, "Sivasspor ekibinin kalitesini biliyorduk. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Bizim için önemli bir karşılaşmaydı. Bizim rakibimiz olan bir ekip ile karşılaştık. Zor olacağının bilincindeydik. Kampa bile bu zorlu maçı düşündük. O zemine rağmen iyi mücadele edip, iyi oynadığımızı düşünüyorum. Pozisyonlara da girdik, değerlendiremedik. Değerlendirebilseydik eğer sahadan daha farklı bir sonuçla çıkacaktık. Bence oynadığımız futbol önümüzdeki haftalar için önemli sinyaller verdi. Bu performansımızı diğer maçlara da yansıtırsak eğer, puanlar kaçınılmaz olur" diye konuştu.



"Kendimi o mevkide eksik hissetmiyorum"



Sarı-kırmızılı futbolcu, oynadığı mevki ile ilgili sorulan bir soruya ise şöyle cevap verdi: "Ben takıma orta saha olarak transfer oldum. Geçen sezon Adanaspor'da oynadım. Orda oynadığımız maçların yarısında sol bek oynadım. Kendimi o mevkide eksik hissetmiyorum. Ufak tefek sıkıntılar tabi ki var. Fakat o sıkıntılarda oynadıkça kapanır. O mevkide oynaya oynaya olan eksikliklerimi kapatacağım. Görev verildiği sürece, gerek orta saha gerekse sol bekte oynarım. Mevki çok önemli değil. Elimden geleni yapmaya hazırım."



"Her şey umduğumuz gibi giderse, yolun sonu şampiyonluk olacaktır"



Ligin gidişatı ve şampiyonluk yarışı konusunda da açıklamada bulunan Mehmet, "Üst sıralarda önemli bir mücadele var. Bu mücadelede önümüzde bizim için önemli bir fikstür var. Bu fikstürü güzel şekilde değerlendirip, rakiplerimizden uzaklaşmak istiyoruz. Her şey umduğumuz gibi giderse, yolun sonu şampiyonluk olacaktır" ifadelerini kullandı. - MALATYA