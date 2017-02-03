Mehmet Özhaseki 2018'den Itibaren Her Yıl 500 Bin Konutu Yenileyip Dönüştürmeyi Hedefliyoruz

(Tür: İstanbul)

(Tür: İstanbul)

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