Mehmet Özhaseki: 2018'den Itibaren Her Yıl 500 Bin Konutu Yenileyip Dönüştürmeyi Hedefliyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, önümüzdeki 15 yıl içerisinde Türkiye'de riskli olarak gördükleri 7 buçuk milyon civarındaki yapıyı 2018'den itibaren dönüştürmeyi hedeflediklerini belirterek, "Bu yapılardan 250 bini İstanbul'da 250 bini Anadolu'da olmak üzere toplamda yılda 500 bin konutu yenilemeyi ve dönüştürmeyi düşünüyoruz. 2018'den itibaren başlayarak 500 bin konutu değiştirirsek ve dönüştürürsek ortalama ülke ekonomisine 40 milyar dolarlık bir hacim oluştururuz" diye konuştu.



Mehmet Özhaseki, '2016 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda İstanbul'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Eminönü'ndeki Sepetçiler Kasrı'nda gerçekleşen toplantıda konuşan Özhaseki, bakanlık çalışmaları açısından 2016 yılını değerlendirdi, 2017 yılı ve sonrasına yönelik projeleri anlattı.



Mehmet Özhaseki, eskiden plan yapabilme yetkisininin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda olduğunu ve bunu kullandığını; ancak yeni dönemde bunu yapmayacaklarını plan yapma yetkisinin belediye meclislerinde olacağını belirtti.



ŞEHİRCİLİK ŞURASI'NIN ÇALIŞMALARI



Bakan Özhaseki, Türkiye'nin şehircilik politikalarını belirlemek üzere aralarında akedemisyenlerin, meslek odası mensuplarının, STK temsilcilerinin, kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerin de olduğu bütün tarafların 'Şehircilik Şurası'nda bir araya topladıklarını belirtti. 3 ay sürecek şurada alınan kararların bir bildiriyle yayınlanacağını kaydeden Özhaseki, "Şurada, şehir kimliği, planlama ve tasarım, kentsel dönüşüm, şehirleşme, göç ve göçen insanların şehre uyumu, yeni vizyonda yerel yönetimlerin rolü ele alınacak. Onları dinledikten sonra 2017 yılı içerisinde Allah nasip ederse geleceğe dair atacağımız bütün adımların hesaplarını yapıp, bütün mevzuatı böyle hazırlamak istiyoruz" diye konuştu.



"ŞEHİRLERİN ANAYASASI OLACAK"



Bakanlığın yayınladığı 'imar yönetmeliği'ne değinen Bakan Özhaseki, şunları söyledi:



"Türkiye'nin her bir tarafında, aynı imar yönetmeliğini uygulayarak, çok daha farklı sonuçlara varabiliyorlar. Yani İstanbul'un uyguladığı imar yönetmelikleriyle Sivas'ın bir ilçesinin, Bitlis'in köşesinde kalmış bir yerleşim beldesinin uyguladığı imar yönetmeliği aynı. Bu da müthiş bir yanlışlığa sebebiyet veriyor. Şimdi biz imarın değişmesi kurallarını koyuyoruz öncelikle. Sonrasında şehirler kendileri için özel ne istiyorlarsa onu yazacaklar. 7'nci aya kadar 2017 yılının ortasına kadar her şehrin imar yönetmeliği ayrı çıkacak. Bu şehirlerin anayasası olacak. Bu değişmez anayasa bundan sonra uygulanmaya devam edecek"



"GÜNEYDOĞU'DA 30 BİNİN ÜZERİNDE AĞIR HASARLI BİNANIN ENKAZI KALDIRILDI"



Bakan Özhaseki, 2016 yılı içerisinde bakanlık olarak kendilerini en fazla meşgul eden konulardan birininin Güneydoğu'daki terör neticesinde ortaya çıkan durumun iyileştirilmesi olduğunu dile getirdi. Terör örgütüyle çıkan çatışmalar sonrasında 70 binden fazla binanın hasar gördüğünü bunlardan da 30 binin üzerinin ise ağır hasarlı olduğunu belirten Özhaseki, zararların ve hasarların tespit edilmesinden sonra ağır hasarlı binaların enkazının kaldırıldığını ifade etti.



"EV YAPIP VERİYORUZ"



Hafif hasarlı olan evlerin ise bedelini ödediklerini hatırlatan Özhaseki ağır hasarlı binalarla ilgili olarak, "30 binin üzerindeki ağır hasarlı ev olduğu için bu evleri de Sur ilçesi hariç yapıp veriyoruz. Sur'da isterlerse bedelini de veriyoruz. Hepsinin evini yapıyoruz. Öte yandan İdil ve Silopi'de bir, iki ay içerisinde evi yıkılan vatandaşlarımızın evlerini teslim edebiliriz. Şırnak, Yüksekova, Nusaybin ve Cizre'de de ise bu senenin sonuna kadar hepsi bitiyor" ifadelerini kullandı.



KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI



Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili bilgiler de verdi. 2012'den bu yana tüm Türkiye'de bağımsız birim olarak 530 bin konutun, dönüşüm alanlarında ise 435 bin konutun dönüştürüldüğünü, değiştirildiğini belirtti. Kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlı bir şekilde devam etmesi adına bu yıl bakanlık olarak yapılacak çalışmalarla belediyelerin finansman sorunlarını çözeceklerini vurguladı.



"BELEDİYELERE 0 FAİZLİ KREDİ VERECEĞİZ"



Özhaseki, "Belediyelerin kentsel dönüşümde ellerini rahatlatmak için '0' faizli krediler açacağız. Kimseye hibe vermeyeceğiz, bakanlık olarak faize biz katlanacağız. Belediyelere gerektiği kadar finans temin edeceğiz. Ciddi bir bütçe oluşturuyoruz. Bunu yaparken ikinci bir sorun rezerv olarak karşımıza çıkıyor. Rezerv alanları belediyelere tahsis edeceğiz. Vatandaşları yerinde oturtmaya gayret edeceğiz. Ancak karşılığında iş yapan gruba da bu belediye olabilir, müteahhit gruplar olabilir onlara da değerli arazileri vererek bu işleri yapacağız. Nüfusu artırmamaya çalışacağız" dedi.



"7 BUÇUK MİLYON RİSKLİ YAPI DÖNÜŞTÜRÜLECEK"



Türkiye'de toplam konut stoğunun 20 milyon civarında olduğunu, 1999 depreminden sonra 5 milyon civarında bina yapıldığını belirten Bakan Özhaseki, geriye kalan 15 milyon yapının de en az yüzde 50'sinin riskli olduğuna dikkat çekti. Önümüzdeki 15 yıl içerisinde tüm Türkiye'de riskli olarak gördükleri 7 buçuk milyon civarındaki yapıyı 2018'den itibaren dönüştürmeyi hedeflediklerini vurgulayan



Özhaseki, "Bu yapılardan yılda İstanbul'da 250 bin konutu Anadolu'da da 250 bin civarında konutu yenilemeyi ve dönüştürmeyi düşünüyoruz. Bunun için de hedef yıl 2018. Her yıl 2018'den itibaren başlayarak 500 bin konutu değiştirirsek ve dönüştürürsek ortalama ülke ekonomisine 40 milyar dolarlık bir hacim oluştururuz" ifadelerini kullandı.



"BUNUN AK PARTİLİSİ CHP'LİSİ YOK"



Mehmet Özhaseki, bu konuda belediyelere de büyük görevler düştüğünün altını çizdi. Bakan Özhaseki, "Belediyelerin ellerinde yetkiler var. Getirsinler projelerini biz bakanlık olarak emirlerine amadeyiz. Bunun AK Partilisi CHP'lisi yok deprem gelince bunları ayırmıyor. Bu nedenle bakanlığın siyasi bir tavrı yok. Belediye başkanı arkadaşlarımız bur gerçekliği bilerek hareket etsinler. Riskli mahalleleri bir an önce tespit etsinler, bizim istediğimiz altyapıyı hazırlasınlar. Sonra gelsinler bakanlığa her türlü yardımı yapmaya hazırız; kira yardımı ve faizlerini karşılamak dahil" şeklinde konuştu.



FİKİRTEPE'DEKİ ÇALIŞMALAR



Bakan Özhaseki, İstanbul'daki kentsel dönüşüm kapsamına alınan Fikirtepe'deki çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.



Fikirtepe'nin 2007'de kentsel dönüşüm alanı ilan edildiğini anımsatan Özhaseki, 10 yıllık süre zarfında burada büyük bir sorun yumağının oluştuğunu belirtti. Özhaseki, Bu sorunların bir kısmının vatandaşdan bir kısmının, belediyelerden, bir kısmının müteahhitlerden, bir kısmının da hukuki mevzuattan kaynaklandığını vurguladı.



"PAZAR GÜNÜ 13 ADADA TEMEL ATIYORUZ"



İstanbul İl Müdürlüğü olarak sorunun tek tek ve ada ada çözümü için bir çalışma başlatıklarını kaydeden Mehmet Özhaseki, şunları söyledi:



"Ada bazında başladığmızda her bir problemi tek tek çözdük. Müteahhitleri anlaştırdık, vatandaşlarla anlaştık. İflas eden müteahhitlere ortak olduk. Kiptaş ve İller Bankası ortaklığıyla orada çözüm ortağı olduk. Bu pazar günü 13 adada temel atıyoruz. 2 adanın da yıkımına başlıyoruz. Yani 15 adada işe başlıyoruz. 15 adada 9 bin 189 konut, 571 işyeri, 509 ofis var. Pazar günü bağımsız 10 bin 269 bağımsız biriminin temelini atıyoruz. Fikirtepe'de ekonomik büyüklük olarak 35 bin konut yapılacak ve 18 milyar dolarlık bir hacim var."



"ANLAŞMA OLMAYAN ADALARI DA ÇÖZECEĞİZ"



Diğer yandan Fikirtepe'de anlaşma olmayan adaların da bulunduğunu kaydeden Mehmet Özhaseki geriye kalanları da önümüzdeki günlerde tek tek ada bazında çözmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.