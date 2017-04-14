Mehmet Kocadon: İnandık ve Kazandık

, BODRUM Belediyle Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un şampiyonluğunu ilan ettiği Derincespor maçında büyük sevinç yaşarken, aynı başarıyı 2'nci Lig'de de sürdüreceklerini söyledi.



Mehmet Kocadon, "İnandık, mücadele ettik ve sonunda kazandık. Bodrumspor olarak gittiğimiz her yere birlik beraberlik kardeşlik götürdük. 2'nci Lig'de de bu anlayış içinde mücadele edeceğiz" diye konuştu. Birlik ve beraberlik içinde mutlu sona ulaştıklarını ifade eden Kulüp Başkanı Rıza Karakaya, "Şampiyonluğu bu zorlu yarışta bizi hiç yalnız bırakmayan Belediye Başkanımız Mehmet Kocadon'a, Bodrumlulara ve geçen yol vefat eden Martı Sedat ağabeyimize hediye ediyorum" dedi. Takım kaptanı Kaptan Erkan Değişmez Bodrum Belediyesi Bodrumspor olarak bundan sonra gözlerinin hep yükseklerde olacağını belirtererek şunları söyledi:



"Şampiyonluğu önce Martı Sedat ağabeyimiz ve ailesine, sonra cefakar taraftarımıza ve Bodrum halkına armağan ediyoruz. Onlar arkamızda olduğu sürece bu başarılar devam edecek." - Bodrum