Mehmet Hakan Atilla, Mahkemede Suçlamaları Reddetti

New York'tan Türkiye'ye dönerken JFK Havalimanı'nda 27 Mart'ta tutuklanan Halkbank'ın Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, yargılandığı mahkemede Zarrab davasıyla ilgili suçlamaları reddetti.



Daha önce 24 Nisan'da yargıç karşısına çıkarılacağı belirtilen Atilla, bugün mahkemeye getirildi. Mehmet Hakan Atilla, New York saatiyle sabah 9.30'da celp edildiği Zarrab davasının yargıcı Richard Berman karşısında, Avukatı Victor Rocco aracılığıyla suçlamaları reddetti.



ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları delme ve bankacılık sahtekarlığı ile suçlanan Atilla hakkında, 2 milyon dolar para, 50 yıla kadar da hapis cezası isteniyor. New York Güney Bölge Savcılığı, Atilla'nın davasını aynı suçlamalarla bir yıldır New York'ta tutuklu olarak yargılanan İran asıllı işadamı Reza Zarrab davası ile birleştirmişti. - York