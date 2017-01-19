Mehmet Erenler, CRR Konser Salonu'nda!



"Çalış üslubu ve icra yetkinliği açısından, sahip oluğu benzersiz tavrı, saz arkadaşları eşliğinde sizler ile paylaşacak olan Mehmet Erenler, hakimi olduğu tüm Anadolu Halk Müziği'nin çeşitli yöresel tavırlarından örnekler sunacaktır. Otantik çalış biçimine sadık kalan, fakat bu çerçeve içinde, kendi kişisel anlatımını da sunmayı ihmal etmeyen Mehmet Erenler ezgisel çeşitlilik açısından nadir bir konser ile sizleri buluşturmayı amaçlamaktadır.



Perde baskılarındaki yumuşaklığı, kendine has geçkileri ve motifleri, süslemeleri yerli yerinde ve dengeli bir dağılımla yapması, alışılagelen çalış tekniğinin çok ötesinde kendine has bir tezene tekniği ile çalgı üstünde benzersiz bir hakimiyet sergilemesiyle tanınan Mehmet Erenler, bağlamada bir ekol olarak gösterilmektedir.



Özelikle 'açış' adı verilen serbest ölçülü doğaçlama çalış geleneğinin gerektirdiği teknik hakimiyet, duyarlılık, yaratıcılık ve birikim gibi üst düzeyde olan vasıfları ve dinleyici üzerinde yarattığı etki ile buluşmanızı diliyoruz."



Mehmet Erenler



26 Ocak 1946 yılında Ankara'da doğdu. 7-8 yaşlarında bağlama ile tanıştı. Hiç kimseden ders almadan kendi kendine bağlama çalmayı öğrenip geliştirerek yöre türkülerini çalıp okumaya başladı. Türk halk müziğine aşırı düşkünlüğü nedeni ile bağlamasıyla yatıp uyuduğu günler çok olmuştur. 8-9 yaşlarında resitaller verdi. İlk kez 13 yaşında, TRT Ankara Radyosu Yurttan Sesler Topluluğu'nda, Yurttan Sesler'in kurucusu ve koro şefi Muzaffer Sarısözen'in yönettiği bir programda canlı yayına konuk sanatçı olarak katıldı.



İdeali Ankara Radyosu'na yetişmiş sanatçı olarak girmekti ve bu idealine 1966 yılında kavuştu. Daha sonra koro şefliği sınavında başarı göstererek THMKoro Şefi oldu. TRT bünyesinde bağlama ve ses sanatçılığı yanı sıra, "Koro Şefliği", "İcra Denetim Kurulu Üyeliği", "Nota Tashih Kurulu Üyeliği", "Merkez Repertuar Kurulu Üyeliği" gibi görevlerde bulundu. 1980 yılında kendi isteği ile TRT İstanbul Radyosu'na atandı. Sonraki yıllarda İTÜ İstanbul Devlet Konservatuarı'nda öğretim üyesi olarak da görev aldı.



Bu süreç içinde yurt içi ve yurt dışında birçok resitaller verdi, ayrıca katılmış olduğu çeşitli yurt içi ve yurt dışı eğitim seminerlerinde çok sayıda öğrenci yetiştirdi. Onlarca plak, kaset ve CD doldurarak geniş kitlelerin büyük beğenisini kazandı. Katılmış olduğu çeşitli etkinliklerde çok sayıda plaket ve ödüller aldı. İcracılığı yanında derlemeciliği ile de tanınan Mehmet Erenler'in derlediği türkülerden bazıları: "Denizin dibinde Hatcem" (Burdur), "Değmen benim gamlı yaslı gönlüme" (Tokat), "El çek tabib el çek siğnem üstünden" (Tokat) ve "Sabahın seherinde ötüyor kuşlar" (Tokat)'dır. 26 Ocak 2011 tarihinde TRT İstanbul Radyosu'ndan emekli olan Mehmet Erenler, çeşitli kurum ve kuruluşların bünyesindeki topluluk ve koroları yönetmiştir Mehmet Erenler halen aktif olarak, Haliç Üniversitesi bünyesinde, "Bağlamada İleri İcra Yüksek Lisans ve Repertuvar Lisans" derslerini vermekte ve aktif sanat hayatına çeşitli kültür konserleri ile devam etmektedir.