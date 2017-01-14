Mehmet Erdem, ANKAmall'da sevenleri ile buluştu

Bir ay boyunca ANKAmall'dan Türkiye'ye seslenen Süper FM'in deneyimli programcısı Duygu Özkan, AVM içerisinde kurulan özel alanda gerçekleştirdiği canlı yayın programlarının son gününde ünlü müzisyen Mehmet Erdem'i konuk etti.

Mehmet Erdem'in AVM'deki canlı yayın sırasında sevilen şarkıları dinleyicilerle buluştu. Canlı yayında hem radyo başındaki dinleyicileriyle hem de AVM içerisindeki hayranları ile bol bol sohbet eden Mehmet Erdem hayranlarından gelen soruları da samimiyetle yanıtladı.

"Şarkılarımın hepsi beni etkileyen parçalar"

Ankara'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Mehmet Erdem, "Ankaralılarla bir araya geldiğim için çok mutluyum. Hem canlı yayın hem de buradaki atmosfer çok güzeldi. AVM içi canlı yayın konsepti de çok hoşuma gitti. Şarkılarımın sevilmesi beni daha da güçlendiriyor. Hayranlarıma ne kadar teşekkür etsem azdır. Parçalarımın hepsi beni etkileyen şarkılar. Dinleyicinin de o yüzden böylesine benimsediğini düşünüyorum." dedi.

Türkiye'ye ANKAmall'dan seslendi

Duygu Özkan, 23 Aralık'tan bu yana hafta bir gün ANKAmall içerisindeki özel set-up alanından gerçekleştirdiği canlı yayınların çok güzel geçtiğini ve vatandaşların ilgisinden dolayı mutlu olduklarını ifade etti.