Yaptığı şarkılarla büyük beğeni kazanan Mehmet Erdem, 21 Nisan'da Holly Stone Performance Hall'da sahne alıyor...



2012 yılında yaptığı iddialı çıkış ile tüm ödülleri tek tek toplayan ve sayısız konsere imza atıp zirveden inmeyerek Türkiye müzik camiasının en saygın isimlerinden biri olmayı başaran Mehmet Erdem, önceki yıllarda Sony Music etiketiyle yayınladığı "Herkes Aynı Hayatta" ve "Hiç Konuşmadan" albümlerinden sonra yine Sony Music tarafından yayınlanan 3. stüdyo albümü "Hepsi Benim Yüzümden" ile sevenlerinin karşısında!



Alper Atakan prodüktörlüğünde Babajım ve Kaya stüdyolarında kaydedilen, mix çalışmaları Alp Çoksoyluer ve Alper Atakan'a, mastering çalışması ise Barış Büyük'e ait "Hepsi Benim Yüzümden" albümünde, 6 adet yeni şarkı, 6 adet de cover şarkı olmak üzere toplam 12 şarkı yer alıyor.



Mehmet Erdem Hayranlarına Sürpriz Düetler ve Cover Şarkılar!!!



Mehmet Erdem bu albümde sözü ve bestesi kendisine ait "Hoş mu Sandın", Cihan Güçlü ile beraber yazdığı "Gün Gece Oldu" ve yakın dostu Nejat İşler ile düet yaptığı "Gidesim Var" gibi kendi şarkıları ile şarkı yazarı kimliğini de öne çıkarıyor. Sanatçının "Acıyı Sevmek Olur Mu", "Herkes Aynı Hayatta" gibi hit şarkılarında da imzası olan yol arkadaşı Cihan Güçlü, albümde yine iddialı şarkıları ile yer alıyor. Mehmet Erdem ile düet yaptığı "Benim Kadar", çıkış şarkısı "Olur O Zaman" ve albüme de adını veren "Hepsi Benim Yüzümden" şarkıları Cihan Güçlü imzası taşıyor.



Albümde, Ferdi Tayfur'dan "Dur Dinle Sevgilim", Orhan Gencebay'dan "Hey Gidi Koca Dünya"nın yanı sıra yine bir Sezen Aksu şarkısı "Seni Kimler Aldı" ile Barış Manço'dan "Sarı Çizmeli Mehmet Ağa" gibi cover şarkılar, Alper Atakan'a ait düzenlemeleri ve Mehmet Erdem'in büyülü yorumuyla sevenleri ile buluşuyor.



Detaylar :



İl : Antalya



İlce : Muratpaşa



Mekan : Holly Stone Performance Hall



Mekan Adresi : Selçuk Mah. Uzun Çarşı Sokak 42 Kaleiçi



Başlangıç Saati : 21.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 21.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Mehmet Erdem



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır