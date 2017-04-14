Mehmet Erdem

Türkiye'nin en başarılı vokallerinden Mehmet Erdem, 14 Nisan'da One Tower Öküz'de sizlerle...Detaylar : İl : Ankaraİlce : ÇankayaMekan : Öküz One TowerMekan Adresi : Kudüs caddesi no: 6\A 48 ORANBaşlangıç Saati : 14.04.2017 23: 00: 00Bitiş Saati : 15.04.

Mehmet Erdem

Türkiye'nin en başarılı vokallerinden Mehmet Erdem, 14 Nisan'da One Tower Öküz'de sizlerle...

Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Çankaya

Mekan : Öküz One Tower

Mekan Adresi : Kudüs caddesi  no: 6\A 48 ORAN

Başlangıç Saati : 14.04.2017 23: 00: 00

Bitiş Saati : 15.04.2017 01: 00: 00

Kategori : Mehmet Erdem

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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