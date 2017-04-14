Mehmet Erdem
Türkiye'nin en başarılı vokallerinden Mehmet Erdem, 14 Nisan'da One Tower Öküz'de sizlerle...Detaylar : İl : Ankaraİlce : ÇankayaMekan : Öküz One TowerMekan Adresi : Kudüs caddesi no: 6\A 48 ORANBaşlangıç Saati : 14.04.2017 23: 00: 00Bitiş Saati : 15.04.
Türkiye'nin en başarılı vokallerinden Mehmet Erdem, 14 Nisan'da One Tower Öküz'de sizlerle...
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Çankaya
Mekan : Öküz One Tower
Mekan Adresi : Kudüs caddesi no: 6\A 48 ORAN
Başlangıç Saati : 14.04.2017 23: 00: 00
Bitiş Saati : 15.04.2017 01: 00: 00
Kategori : Mehmet Erdem
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io