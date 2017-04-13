Yaptığı şarkılarla büyük beğeni kazanan Mehmet Erdem, "Hiç Konuşmadan" şarkılarını 13 Nisan'da Hayal Kahvesi Adana'da söylüyor.



İkinci solo albümü Hiç Konuşmadan'ı müzikseverlerle buluşturan Mehmet Erdem; "Hakim Bey", "Herkes Aynı Hayatta", "Haydi Gel Gidelim" gibi ilk albümünün sevilen eserlerini de seslendirerek, kendisini dinlemeye gelenlere keyifli saatler yaşatacak.



Geçtiğimiz yıl Sony Music etiketiyle yayımladığı "Herkes Aynı Hayatta" albümüyle dinleyicilerle buluşan ve fenomen haline gelen Mehmet Erdem, merakla beklenen yeni albümünün yayımlanmasından hemen önce sözü ve müziği Cihan Güçlü'ye ait olan "Acıyı Sevmek Olur Mu?" isimli çıkış şarkısını radyolar aracılığıyla paylaştı ve kısa sürede büyük beğeni topladı.



Detaylar :



İl : Adana



İlce : Çukurova



Mekan : Hayal Kahvesi Adana



Mekan Adresi : Güzelyalı Mah. Turgut Özal Bulvarı 16/B Servet Apt. Altı



Başlangıç Saati : 13.04.2017 22: 00: 00



Bitiş Saati : 13.04.2017 23: 45: 00



Kategori : Mehmet Erdem



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır