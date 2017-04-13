Mehmet Erdem
Yaptığı şarkılarla büyük beğeni kazanan Mehmet Erdem, "Hiç Konuşmadan" şarkılarını 13 Nisan'da Hayal Kahvesi Adana'da söylüyor.
Yaptığı şarkılarla büyük beğeni kazanan Mehmet Erdem, "Hiç Konuşmadan" şarkılarını 13 Nisan'da Hayal Kahvesi Adana'da söylüyor.
İkinci solo albümü Hiç Konuşmadan'ı müzikseverlerle buluşturan Mehmet Erdem; "Hakim Bey", "Herkes Aynı Hayatta", "Haydi Gel Gidelim" gibi ilk albümünün sevilen eserlerini de seslendirerek, kendisini dinlemeye gelenlere keyifli saatler yaşatacak.
Geçtiğimiz yıl Sony Music etiketiyle yayımladığı "Herkes Aynı Hayatta" albümüyle dinleyicilerle buluşan ve fenomen haline gelen Mehmet Erdem, merakla beklenen yeni albümünün yayımlanmasından hemen önce sözü ve müziği Cihan Güçlü'ye ait olan "Acıyı Sevmek Olur Mu?" isimli çıkış şarkısını radyolar aracılığıyla paylaştı ve kısa sürede büyük beğeni topladı.
Detaylar :
İl : Adana
İlce : Çukurova
Mekan : Hayal Kahvesi Adana
Mekan Adresi : Güzelyalı Mah. Turgut Özal Bulvarı 16/B Servet Apt. Altı
Başlangıç Saati : 13.04.2017 22: 00: 00
Bitiş Saati : 13.04.2017 23: 45: 00
Kategori : Mehmet Erdem
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır