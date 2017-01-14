Yaptığı şarkılarla büyük beğeni kazanan Mehmet Erdem, 14 Ocak'ta Jolly Joker İstanbul'da müzikseverlerle buluşuyor.



"2012 yılında yaptığı iddialı çıkış ile tüm ödülleri tek tek toplayan ve sayısız konsere imza atıp zirveden inmeyerek Türkiye müzik camiasının en saygın isimlerinden biri olmayı başaran Mehmet Erdem, önceki yıllarda Sony Music etiketiyle yayınladığı "Herkes Aynı Hayatta" ve "Hiç Konuşmadan" albümlerinden sonra yine Sony Music tarafından yayımlanan 3. stüdyo albümü "Hepsi Benim Yüzümden" ile sevenlerinin karşısında.



Alper Atakan prodüktörlüğünde Babajım ve Kaya stüdyolarında kaydedilen, mix çalışmaları Alp Çoksoyluer ve Alper Atakan'a, mastering çalışması ise Barış Büyük'e ait "Hepsi Benim Yüzümden" albümünde, 6 adet yeni şarkı, 6 adet de cover şarkı olmak üzere toplam 12 şarkı yer alıyor.



Mehmet Erdem hayranlarını sürpriz düetler ve cover şarkılar bekliyor."