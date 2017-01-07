Mehmet Ekici Transferiyle İlgili Konuştu!

Fenerbahçeli taraftarlar, bir an önce bitmesini bekledikleri Mehmet Ekici transferinde, Aatif'ın çıkardığı pürüz nedeniyle endişelenmişti.

Faslı futbolcu, takasta Trabzonspor'a gitmeyi kabul etmemişti. Bunun üzerine iki kulüp, para üzerinden anlaşmak için görüşmelere başladı. Tarafların 1.5 milyon Euro'ya el sıkışmaya yakın oldukları öğrenildi. Transferin ana odağındaki Mehmet Ekici de sabırsızlıkla iki kulübün anlaşmasını bekliyor.

HER AN BİTEBİLİR

Yıldız futbolcu, yakın çevresiyle yaptığı sohbetlerde, "Benim için bu iş bitti. Ben Fenerbahçe ile görüştüm ve her konuda anlaşma sağladım. Artık Fenerbahçe'den, beni imza için davet etmelerini bekliyorum. Yakın zamanda kulübe çağrılacağımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Advocaat'ın kampta mümkün olduğunca fazla görmek istediği Mehmet Ekici için Sarı-Lacivertli yönetim işleri hızlandırmaya çalışıyor. Yönetimin hedefi, yıldız orta saha oyuncusuna imzayı attırarak bugün ya da yarın kampa katılmasını sağlamak.

Kaynak: Fanatik



